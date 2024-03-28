Города Амурской области окрасились в оранжевый из-за песчаной бури

В Амурской области все стало желтым из-за налетевшей песчаной бури. Она пришла из соседних Китая и Монголии, сообщает Гидрометцентр Амурской области.

Жители Благовещенска сняли на видео изменившийся пейзаж города. Согласно сообщению Гидрометцентра, особенностью циклона, пришедшего из Монголии и Китая, является желтый или оранжевый цвет туч. Такой цвет получается из-за частичек пыли и песка в воздухе.

Также циклон принес с собой дождь, к 9 часам утра на каждый квадратный метр земли выпало около семи литров осадков, что составляет 67% от нормы осадков для марта.