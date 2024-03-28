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В МИД РФ заявили о подготовке сил НАТО к конфликту в Россией

Как заявили в дипведомстве, альянс своими провокационными действиями обостряет военную напряженность у границ РФ.
Алексей Курильченко 2024-03-28 09:21:32
© Фото: IMAGO, Florian Gaertner, Globallookpress

Североатлантический альянс ведет подготовку своих вооруженных сил в Восточной Европе и на Черном море на случай вероятного конфликта с Россией. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

«Все это заточено на подготовку союзников по блоку к потенциальному столкновению с нашей страной», - заявили в МИД агентству РИА Новости.

НАТО усиливает свой военный потенциал в Польше, Прибалтике и Румынии. Также блок проводит расширение румынской авиабазы. Российские дипломаты заявили, что повышенная активность блока в данных регионах является провокацией, которая создает угрозу безопасности и обостряет военную напряженность у границ РФ.

Ранее президент России Владимир Путин назвал бредовыми заявления о том, что РФ якобы собирается воевать с НАТО. Российский лидер отметил, что обострения не случилось бы, если бы после распада СССР в сфере безопасности Европы выстраивались новые отношения с РФ, с учетом интересов нашей страны.

#в стране и мире #НАТО #провокация #МИД РФ #Румыния
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