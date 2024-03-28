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Путин назвал бредом заявления о намерении России воевать с НАТО

Президент РФ напомнил о целях проводимой на Украине специальной военной операции и о расширении НАТО на восток, к самым границам России.
Марина Крижановская 2024-03-28 00:42:00
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не собирается воевать с НАТО, добавив, что это «просто бред».

«И мы что, вот имея ввиду вот это соотношение, собираемся воевать с НАТО что ли? Ну это просто бред. Кроме того, что мы сейчас делаем в ходе специальной операции? Мы защищаем наших людей, проживающих на наших исторических территориях», - подчеркнул президент.

Во время общения с летчиками Путин обратил внимание, что ничего подобного происходящему в настоящее время не было бы, если бы после развала Советского Союза выстраивали бы совершенно новые отношения в сфере безопасности в Европе и учитывали бы интересы РФ, как и предлагала Москва.

«Просто учитывали бы наши интересы в сфере безопасности, о чем мы говорили из года в год, по сути из десятилетия в десятилетие. Просто полное игнорирование! Прямо, подошли прямо к нашим границам! Мы что ли двигались к границам тех стран, которые входили в блок НАТО? Мы же никого не трогали. К нам двигались. Мы что ли через океан перебрались к границам Соединенных Штатов? Нет, они к нам подходят и подошли вплотную», - пояснил Владимир Путин.

Напомним, президент посетил 344-й государственный центр боевого применения и переучивания летного состава Министерства обороны РФ. Он осмотрел ракетное вооружение, военную летную технику, тренажеры и пообщался с проходящими там подготовку летчиками.

#Россия #в стране и мире #НАТО #сша #границы #Владимир Путин #СВО
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