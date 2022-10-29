Роскомнадзор исключил возможность блокировки Telegram в РФ в настоящее время

В Роскомнадзоре заверили, что не собираются блокировать работу соцсети Telegram на территории РФ.

Блокировка работы социальной сети Telegram в РФ в настоящее время полностью исключена. Соответствующее заявление сделали в Роскомнадзоре.

Такая информация была опубликована в официальном Telegram-канале ведомства. Подобные сообщения появились на фоне сведений об ограничении доступа к соцсети на территории Российской Федерации.

Ранее Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к домену t.me. Конкретные причины блокировки названы не были.