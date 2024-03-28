В компании кикшеринга рассказали о новых правилах аренды самокатов в Москве

В Москве открылся новый сезон электросамокатов - в этом году он сопровождается рядом нововведений. Самое главное из них - новые крупные номерные знаки на каждом самокате, которые нужны для выявления нарушителей ПДД. Об этом «Звезде» рассказала пресс-секретарь одной из компаний по аренде самокатов Анастасия Шевченко.

«Возможно, вы уже заметили, что на самокатах появились увеличенные номерные знаки - эта новинка поможет определять нарушения, инциденты с помощью городских камер», - рассказала Анастасия.

По словам специалиста, номера лишь вспомогательное средство - даже если нарушитель заклеит номер, но его все равно смогут привлечь к ответственности на основе получаемых в сервисе данных. Компания получает всю необходимую информацию о самокатах в столице - даже их скорость передвижения и манеру вождения пользователя.

«Правила остались прежние, они довольно простые. Первое - один самокат, один человек. Кроме того, в нашем сервисе есть ограничение 18+, несовершеннолетним нельзя передавать управление. Запрещена езда в состоянии опьянения. Необходимо спешиваться на пешеходных переходах. Приоритет всегда у пешехода - если вы в плотном потоке людей, то лучше спешиться и пройти какое-то время, пока не станет возможно комфортно продолжать поездку. И главное - если есть велодорожки, то лучше ехать по ним, если нет, то только по тротуарам. Если тротуара нет, то едем по правой стороне проезжей части, ни в коем случае не встраиваясь в поток машин», - рассказала Шевченко.

Также в компании работают над введением в этом сезоне системы отслеживания поездок на самокате вдвоем. Другое нововведение - возможность определить возраст пользователя с помощью банковских данных. Обе системы могут быть введены в использование уже в этом году.

Ранее эксперт по самокатам Владимир Рыжов рассказал о правильном обслуживании транспортного средства. Он отметил, что внимание следует уделять прежде всего аккумулятору и подшипникам.