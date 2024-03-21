Эксперт Рыжов рассказал, как подготовить самокат к весне

Владельцам самокатов необходимо позаботиться о состоянии своего транспортного средства уже перед тем, как убрать его на хранение. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил эксперт по самокатам Владимир Рыжов.

«Проблемы могут возникнуть, если во время хранения самокат оставили мокрым, грязным. То есть его изначально перед хранением никак не подготовили. Как бы это странно ни звучало, нужно готовить к хранению, а не обслуживать после хранения», - сказал он.

По его словам, первое, что подвергается выходу из строя, это колеса, подшипники и болтовые соединения.

«То есть появляется ржавчина, обычно в механизмах складывания, и, возможно, коррозия самих подшипников. Если достали самокат и видим, что колеса у него не вращаются, значит, первое, что нужно сделать, это поменять подшипники. Можно обратиться в специализированный магазин, можно это сделать самостоятельно. Это недорого, это довольно просто. Достаточно одного-двух ключей, в зависимости от модели самоката, чтобы все обслужить и вернуть его к жизни», - объяснил эксперт.

Собеседник телеканала также рассказал, что из строя могут выйти подшипники в рулевой колонке.

«С ними немножко проблемнее, потому что не у всех есть ключи, с помощью которых можно разобрать. С этой проблемой чаще всего приходится обращаться либо в мастерскую, либо в специализированный магазин», - уточнил Рыжов.

Кроме того, он напомнил, что в электрических самокатах может возникнуть проблема с аккумулятором, который достаточно быстро разряжается. Если несколько циклов зарядки «не помогли ему вернуться к жизни, как правило, его просто меняют», отметил специалист.

Эксперт также рекомендовал владельцам при замене запчастей ориентироваться на фирменные модели.

«Если у вас самокат определенной фирмы, то аккумулятор лучше искать ему на замену этой же самой фирмы. Лучше обходить стороной аккумуляторы неизвестных брендов или вообще без названия или пытаться собрать самому, заказывая какие-то части на маркетплейсах», - заключил Рыжов.

Ранее эксперт Илья Сильницкий заявил, что при неправильном хранении электросамокат представляет серьезную угрозу. Главная опасность кроется в аккумуляторе, который может внезапно загореться. Чтобы уменьшить риски, батарею рекомендуется хранить отдельно от самоката в сухом и прохладном месте, подальше от огня и источников тепла.