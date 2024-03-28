Украинский посол в Германии призвал соотечественников найти работу

Посол Украины в Германии Алексей Макеев разослал письма беженцам из числа соотечественников с призывом активнее искать работу. Об этом пишет издание «Страна.ua».

В своем обращении он объяснил, почему это нужно сделать, и дал советы по поиску. Это письмо подписали министр труда Германии Хубертус Хайль и уполномоченный по интеграции беженцев Даниэль Терценбах.

Макеев также рассказал о преимуществах, которые украинцы получат от работы: по его словам, они смогут познакомиться с новыми людьми, освоить немецкий язык и усовершенствовать навыки в профессии, к тому же они получат опыт работы на рынке труда ФРГ.

Эти навыки пригодятся беженцам не только в случае возвращения на родину, но и в случае, если они захотят найти работу в других странах ЕС, подчеркнул дипломат. Такое письмо он направил даже тем украинцам, которые официально трудоустроены.

Ранее в Польше рассказали о «темной стороне» миграции украинских беженцев. По имеющимся данным, около 2,5 граждан Украины находятся в стране, и многие из них нарушают закон.