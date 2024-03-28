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Замглавы МО РФ Фомин стал почетным гостем военного парада в Мьянме

Замминистра обороны РФ Александр Фомин посетил военный парад в Мьянме, став его почетным гостем.
Марина Крижановская Дарья Коротовских 2024-03-28 05:35:39
© Фото: ТРК «Звезда»

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин стал почетным гостем военного парада в столице Мьянмы. Мероприятие на площади Нейпьидо приурочено к 79-ой годовщине образования вооруженных сил этого государства в Юго-Восточной Азии.

В торжествах принимает участие делегация из России во главе с замглавы обороны Фоминым, в составе которой традиционно присутствуют члены общественного совета военного ведомства.

Россия и Мьянма активно сотрудничают в сфере обороны. Мьяманские вооруженные силы регулярно принимают участие в Армейских международных играх. Кроме того, это государство закупает российское  вооружение: бронетехнику, самолеты, вертолеты и даже комплексы ПВО.

Этот парад проводится после захода солнца, поскольку только вечером можно спастись от 40-градусной жары. Сигналами к началу парада послужили залпы пушек.  

Сначала на плацу появляется конница. Вслед за ней командующий парадом на военном внедорожнике объезжает строй. В параде участвуют около восьми тысяч человек - это подразделения всех видов вооруженных сил. Мьянма - морская держава, у которой сильный военный флот. Моряки и представители сухопутных войск проходят друг за другом.

#Мьянма #Александр Фомин #военный парад #наш эксклюзив #почетный гость
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