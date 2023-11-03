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Главнокомандующий ВМФ России Евменов начал рабочий визит в Мьянму

Ян Брацкий
21:26 03.11.2023
Поездка Главкома ВМФ России Николая Евменова в Мьянму призвана укрепить военно-морское сотрудничество между двумя странами.
Главнокомандующий ВМФ России Евменов начал рабочий визит в Мьянму
© Фото: Александр Гальперин, РИА Новости
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Главнокомандующий Военно-Морским Флотом России Николай Евменов начал рабочий визит в Мьянму. В ходе своей поездки, Николай Евменов проведет ряд рабочих встреч, в том числе с руководством Мьянмы и командованием ее военно-морских сил, сообщает Министерство обороны России.

«Программой визита Главкома ВМФ России предусмотрен ряд встреч <...> участие в церемонии открытия первого в современной истории российско-мьянманского военно-морского учения, посещение боевых кораблей, задействованных в учении. Наряду с этим, планом визита предусмотрена и культурная программа», - добавили в Минобороны РФ.

В состав российской делегации также вошли артисты ансамбля песни и пляски Краснознаменного Черноморского флота. Они выступят с концертом в столице республики.

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