Главнокомандующий ВМФ России Евменов начал рабочий визит в Мьянму

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Главнокомандующий Военно-Морским Флотом России Николай Евменов начал рабочий визит в Мьянму. В ходе своей поездки, Николай Евменов проведет ряд рабочих встреч, в том числе с руководством Мьянмы и командованием ее военно-морских сил, сообщает Министерство обороны России.

«Программой визита Главкома ВМФ России предусмотрен ряд встреч <...> участие в церемонии открытия первого в современной истории российско-мьянманского военно-морского учения, посещение боевых кораблей, задействованных в учении. Наряду с этим, планом визита предусмотрена и культурная программа», - добавили в Минобороны РФ.

В состав российской делегации также вошли артисты ансамбля песни и пляски Краснознаменного Черноморского флота. Они выступят с концертом в столице республики.