Украинские военнослужащие вынуждены отступать в связи с закачивающимися боеприпасами. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу ABC.

«Послушайте, время не терпит... У них заканчиваются боеприпасы на Донбассе, и они отступают на вторую и третью линии обороны, поскольку русские продолжают пытаться продвинуться на запад. Они должны получить поддержку, и она нужна сейчас» - заявил он.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, в интервью норвежскому политологу Гленну Дисену, выразил мнение, что поражение Украины в конфликте неизбежно, несмотря на все те усилия, которые проявляют страны Запада.