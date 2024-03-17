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В Белом доме заявили, что ВСУ отступают на вторую и третью линии обороны

Причиной отхода на новые позиции послужила острая нехватка боеприпасов.
Глеб Владовский 2024-03-17 17:42:01
© Фото: Madeleine Kelly, Keystone Press Agency, Globallookpress

Украинские военнослужащие вынуждены отступать в связи с закачивающимися боеприпасами. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу ABC.

«Послушайте, время не терпит... У них заканчиваются боеприпасы на Донбассе, и они отступают на вторую и третью линии обороны, поскольку русские продолжают пытаться продвинуться на запад. Они должны получить поддержку, и она нужна сейчас» - заявил он.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, в интервью норвежскому политологу Гленну Дисену, выразил мнение, что поражение Украины в конфликте неизбежно, несмотря на все те усилия, которые проявляют страны Запада.

#в стране и мире #сша #ВСУ #отступление ВСУ #нехватка боеприпасов
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