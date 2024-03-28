Полянский заявил о росте сторонников совещания по теме «агрессии НАТО против Югославии»

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что среди членов СБ ООН наблюдается рост числа сторонников, желающих провести заседание по теме «агрессии НАТО против Югославии».

Он отметил, что Франция инициировала голосование по повестке дня, благодаря чему, количество проголосовавших За проведение совещания увеличилось. Помимо РФ, Китая и Алжира, инициативу поддержали Сьерра-Леоне, Гайана и Мозамбик. В то время как остальные страны воздержались.

«Хотел бы поблагодарить всех тех, кто поддержал нас в ходе голосования сегодня. Нас стало гораздо больше. Значит, наши аргументы все-таки оказываются услышанными», - подчеркнул он.

Ранее Полянский процитировал слова президента США Джо Байдена, который заявлял, что именно он выступил с инициативой «бомбить Белград».