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Полянский напомнил слова Байдена о его предложении «бомбить Белград»

Постпред РФ при организации процитировал слова президента США после попытки стран Запада заблокировать совещание по теме агрессии НАТО против Югославии.
Глеб Владовский 2024-03-28 23:31:03
© Фото: Michael Kappeler dpa Globallookpress

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский напомнил представителям стран Запада в СБ ООН, которые вновь сорвали заседание по теме агрессии НАТО против Югославии, слова президента США Джо Байдена, который в 1999 году заявлял, что это он выступил с предложением начать бомбардировку Белграда.

«Хочу в этой связи процитировать выступление в 1999 году на специальных слушаниях в конгрессе бывшего сенатора и нынешнего президента США Джо Байдена. Цитата: «Это я предлагал тогда бомбить Белград. Это я предлагал отправить американских пилотов и взорвать все мосты на Дрине. Это я предлагал прекратить все поставки нефтепродуктов. Это именно я предлагал эти и другие конкретные действия», - рассказал он.

Как сообщает РИА Новости, Полянский процитировал  американского лидера после того, как Франция инициировала голосование по повестке дня заседания. Проведение заседания одобрили Мозамбик, Сьерра-Леоне, Гайана, РФ, Китай, Алжир. При этом остальные члены Совета Безопасности, включая Францию, США, Великобританию воздержались.

Напомним, что США и Франция неоднократно блокировали совещания Совета безопасности по агрессии НАТО на Югославию, назвав эту тему неактуальной.

#в стране и мире #ООН #югославия #Дмитрий Полянский #бомбардировка белграда
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