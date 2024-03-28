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Песков сообщил, что вопрос поездки Путина на G20 пока не обсуждался

Пресс-секретарь Путина сообщил, что вопрос о поездке президента РФ на саммит G20 в Бразилии пока не рассматривался.
Марина Крижановская 2024-03-28 23:37:59
© Фото: Pavlo Gonchar Keystone Press Agency Globallookpress

Поездка президента России Владимира Путина в Бразилию на самиит Группы двадцати (G20) пока не обсуждалась. Об этом в комментарии ТАСС рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Эти вопросы пока не рассматривались», - ответил он на вопрос, какова позиция Кремля относительно недавнего заявления французского лидера Эмманюэля Макрона.

Прежде Макрон выступил с заявлением о необходимости обсуждения с другими участниками G20 возможного приглашения российского президента на ноябрьский саммит в Бразилию.

В конце ноября 2023 года Путин обратился к участникам Группы двадцати онлайн - посредством видеоконференции. Тогда он поблагодарил премьер-министра Нарендру Моди и всех индийских коллег за продуктивную работу и поиск решений «по-настоящему актуальных вопросов» международной социально-экономической повестки. 

Тогда, во время саммита, участники встречи подвели итоги председательства Индии в 2023 году, обсудив ситуацию в мировой экономике и финансах, а также климатическую повестку, проблематику цифровизации и другие вопросы.

#в стране и мире #Владимир Путин #Бразилия #Дмитрий Песков #Саммит G20
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