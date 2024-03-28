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Франция заблокировала заседание СБ ООН по агрессии НАТО на Югославию

Постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер сказал, что считает эту тему неактуальной.
Мария Зайцева 2024-03-28 22:51:10
© Фото: Eskinder DebebeUN Photo Globallookpress

Франция уже второй раз использует надуманные предлоги и делает попытки заблокировать заседание Совета Безопасности ООН по 25-летию агрессии НАТО в отношении Югославии. Заседание запрошено Россией. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании СБ.

Полянский отметил, что уже второй раз на заседании Совета Безопасности становятся свидетелями надуманных предлогов Франции, под которыми она манипулирует процедурой и делает попытки заблокировать заседание, запрошенное Россией.

Постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер сказал, что считает эту тему неактуальной. Он добавил, что заседание СБ «не место для обсуждения исторических вопросов».

Ранее, 26 марта, повторно подала запрос на проведение заседания Совета Безопасности ООН по этой теме. А в понедельник, 25 марта, представители США и Франции сорвали запрошенное РФ заседание СБ ООН.

#в стране и мире #Франция #югославия #Дмитрий Полянский #постпред #заседание СБ ООН
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