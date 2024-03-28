В Москве прошла конференция о геноциде советского народа в годы ВОВ

В зале воинской славы Военного университета имени Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации состоялась военно-историческая конференция «Забвению не подлежит: геноцид советского народа в годы Великой Отечественной войны».

Мероприятие приурочено к дате трагедии деревни Хатынь в Белоруссии. Каратели из батальона СС расстреляли или заживо сожгли 149 жителей.

Представители Главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации, руководство, научные сотрудники, профессорско-преподавательский состав, курсанты и слушатели Военного университета, кадеты и юнармейцы военно-патриотического клуба «Новики», представители Федеральной национально-культурной автономии Белорусы России, а также другие молодежные патриотические объединения приняли участие в работе конференции.

Кроме того, в ходе конференции по видеосвязи выступил атташе по вопросам обороны Республики Беларусь в России полковник Алексей Ершов, директор Государственного мемориального комплекса «Хатынь» Артур Зельский, представители Военной академии Республики Беларусь.

Почетным гостем конференции стал народный артист Российской Федерации Алексей Кравченко, который исполнил главную роль в фильме Элема Климова «Иди и смотри».

В рамках мероприятия также состоялось награждение медалями российского оборонного ведомства «За помощь и милосердие» группы волонтеров и наградами движения «Юнармии» поисковиков-юнармейцев.

Конференция является этапом подготовки к III Международному антифашистскому конгрессу, который пройдет в КВЦ «Патриот» в августе 2024 года в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2024».

Ранее участники II Международного антифашистского конгресса посещали государственный мемориальный комплекс Хатынь. Он стал символом геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной.