Участники международного антифашистского конгресса почтили в Хатыни память жертв нацистов

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Участники II Международного антифашистского конгресса посетили государственный мемориальный комплекс Хатынь, ставший символом геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.

Заместитель министра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Виктор Горемыкин отметил, что данный комплекс является памятником неоправданной жестокости нацистов по отношению к мирным жителям.

«Подобных деревень, стертых с лица советской земли нацистскими карательными отрядами, безмерно много. Наша задача как потомков победителей серой чумы - не допустить возрождения и распространения нацизма. Не дать миру забыть о бесконечном горе, которое он несет вместе с собой», - сказал Горемыкин.

Собравшиеся возложили цветы к Вечному огню и посадили дерево памяти. Для гостей провели экскурсию по мемориальному комплексу и музейной экспозиции.

Хатынь - деревня в Белоруссии, уничтоженная карателями вместе с жителями 22 марта 1943 года. Преследуя партизан, нацисты окружили деревню, согнали в сарай 149 стариков, женщин и детей, заперли и сожгли.

Изначально предполагалось, что на месте трагедии возникнет мемориал только Хатыни. Однако позже проект был пересмотрен, и Хатынь стала памятником всем сожженным в годы Великой Отечественной войны деревням Белоруссии.