Telegram заблокировал тысячи аккаунтов призывавших к терактам в России

Telegram в течение получаса принял меры по жалобам от пользователей, которые сообщали о незнакомцах, писавших им с призывами к терактам. За четыре дня десятки тысяч подобных сообщений не были допущены, а тысячи пользователей получили вечную блокировку аккаунтов. Об этом в четверг, 28 марта, сообщил создатель социальной сети Павел Дуров в своем официальном телеграм-канале.

После террористического акта в "Крокус Сити Холле" пользователям социальной сети Telegram начали приходить сообщения от неизвестных пользователей. В них содержались призывы к терактам.

Дуров дополнил, что со следующего понедельника, 1 апреля, пользователям из России, Украины и Беларуси станет доступна функция ограничения тех, кто может писать им в личные сообщения. Также внедряются решения на базе искусственного интеллекта, которые помогут еще тщательнее фильтровать подобный спам.

Ранее в России по требованию Роскомнадзора заблокировано 11 Telegram-каналов, где якобы анонсировались новые террористические акты.