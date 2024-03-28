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Telegram заблокировал тысячи аккаунтов призывавших к терактам в России

Четыре дня назад пользователи Telegram из России начали жаловаться на анонимные сообщения с призывами к терактам.
Мария Зайцева 2024-03-28 22:26:34
© Фото: Rafael Henrique Keystone Press Agency Globallookpress

Telegram в течение получаса принял меры по жалобам от пользователей, которые сообщали о незнакомцах, писавших им с призывами к терактам. За четыре дня десятки тысяч подобных сообщений не были допущены, а тысячи пользователей получили вечную блокировку аккаунтов. Об этом в четверг, 28 марта, сообщил создатель социальной сети Павел Дуров в своем официальном телеграм-канале.

После террористического акта в "Крокус Сити Холле" пользователям социальной сети Telegram начали приходить сообщения от неизвестных пользователей. В них содержались призывы к терактам.

Дуров дополнил, что со следующего понедельника, 1 апреля, пользователям из России, Украины и Беларуси станет доступна функция ограничения тех, кто может писать им в личные сообщения. Также внедряются решения на базе искусственного интеллекта, которые помогут еще тщательнее фильтровать подобный спам.

Ранее в России по требованию Роскомнадзора заблокировано 11 Telegram-каналов, где якобы анонсировались новые террористические акты.

#в стране и мире #Теракт #Telegram #спам #павел дуров
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