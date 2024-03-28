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Роскомнадзор заблокировал 11 Telegram-каналов с анонсами терактов

В РКН пояснили, что после теракта в «Крокусе» ведомство ведет целевой мониторинг и фиксирует факты «умышленного разгона различных вбросов по следам теракта».
Игнат Далакян 2024-03-28 14:55:43
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости

В России по требованию Роскомнадзора заблокировано 11 Telegram-каналов, где якобы анонсировались новые террористические акты в РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Роскомнадзоре пояснили, что с момента террористического акта в «Крокус Сити Холле» ведомство ведет целевой мониторинг и фиксирует попытки «умышленного разгона различных вбросов по следам теракта». Отмечается, что речь идет как о фейках, так и о призывах к экстремистской деятельности.

«Мы ускорили выявление и проверку Telegram-каналов. В частности, фиксируем создание каналов, якобы анонсирующих новые теракты», - цитирует ТАСС сообщение ведомства.

В заявлении также говорится, что подобные каналы создаются с целью запугивания населения.

«За последние двое суток был ограничен доступ к 11 подобным каналам», - сообщил Роскомнадзор.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал создателя Telegram Павла Дурова внимательнее следить за своим приложением, поскольку оно часто используется террористами. Вместе с тем представитель Кремля отметил уникальность данного ресурса и добавил, что пока в России его не планируют блокировать.

#в стране и мире #роскомнадзор #блокировка #Telegram #Telegram-каналы
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