Сербия и Черногория заключили соглашение об оборонном сотрудничестве

В Подгорице между министрами обороны Черногории и Сербии подписан план двустороннего военного сотрудничества на 2024 год. Об этом в четверг, 28 марта, сообщила сербская газета «Политика» с ссылкой на Минобороны Черногории.

Министры запланировали ряд мероприятий с упором на сотрудничество в области военной медицины, а также ядерной, биологической и химической защиты.

Собеседники согласились, что две соседние страны, уважая свои внешнеполитические приоритеты, имеют пространство для сотрудничества в сфере обороны как на двусторонней основе, так и в рамках ряда региональных инициатив.

В среду, 27 марта, президент Сербии Александр Вучич сделал неоднозначное заявление в социальных сетях. В нем он заявил, что Сербия скоро столкнется с угрозой своим национальным интересам.