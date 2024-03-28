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Сербия и Черногория заключили соглашение об оборонном сотрудничестве

Собеседники согласились, что страны имеют пространство для сотрудничества в сфере обороны как на двусторонней основе, так и в рамках ряда региональных инициатив.
Мария Зайцева 2024-03-28 21:27:25
© Фото: Soeren Stache dpa Globallookpress

В Подгорице между министрами обороны Черногории и Сербии подписан план двустороннего военного сотрудничества на 2024 год. Об этом в четверг, 28 марта, сообщила сербская газета «Политика» с ссылкой на Минобороны Черногории.

Министры запланировали ряд мероприятий с упором на сотрудничество в области военной медицины, а также ядерной, биологической и химической защиты.

Собеседники согласились, что две соседние страны, уважая свои внешнеполитические приоритеты, имеют пространство для сотрудничества в сфере обороны как на двусторонней основе, так и в рамках ряда региональных инициатив.

В среду, 27 марта, президент Сербии Александр Вучич сделал неоднозначное заявление в социальных сетях. В нем он заявил, что Сербия скоро столкнется с угрозой своим национальным интересам.

#Минобороны #в стране и мире #Сербия #Черногория #Сотрудничество
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