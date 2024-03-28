Директор «Росатома» отправлен под арест по делу о взятке

Басманный суд Москвы отправил на 2 месяца в следственный изолятор директора по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе государственной корпорации "Росатом» Геннадия Сахарова. Он рассматривается по делу о получении взятки. По этому же делу задержали первого заместителя генерального директора строительной компании «Оргэнергострой» Элгуджи Кокосадзе. Об этом в четверг, 28 марта, сообщило ТАСС.

По словам правоохранительных органов, Геннадия Сахарова и Элгуджи Кокосадзе задержали во время проведения оперативно-разыскной операции. Им предъявили обвинение в совершении преступлений по статьям 290 и 291 УК РФ. Это акты о получении взятки должностям лицом в особо крупном размере и о даче взятки должностному лицу.

Сахаров задержан до 16 мая 2024 года, на 1 месяц и 29 суток.

Ранее, 26 марта, в Москве задержали заместителя руководителя Федеральной таможенной службы генерал-полковника Елену Ягодкину. Она подозревается в коррупции, проводится расследование.