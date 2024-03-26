Замглавы ФТС Ягодкина задержана по подозрению в коррупции

Заместителя руководителя Федеральной таможенной службы генерал-полковника Елену Ягодкину задержали в Москве. Об этом сообщает источник РБК в правоохранительных органах.

По информации источника, Ягодкина подозревается в причастности к коррупции. Расследование проводится по периоду с 2011 по 2019 год и касается таможенных пошлин. В тот отрезок времени замглавы работала в Главном управлении федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России. В кабинете Ягодкиной провели обыски.

Согласно сайту ФТС, Елена Ягодкина работает там с 1997 года. Следствие проводит проверку по кодам товарной номенклатуры, в работе с которыми замглавы могла совершать коррупционные действия. Разные группы товаров имеют разные коды и проценты платежей. Иногда код бывает тяжело определить, в таком случае могли выбираться неверные проценты. Об этом рассказал источник РБК. Он добавил, что были эпизоды, связанные с технологическим оборудованием.

Ранее в ФСБ России сообщили, что на коррупционную ОПГ из Минэкономразвития заведены уголовные дела по трем статьям. У ее участников в результате 17 обысков изъяли деньги, оружие и дорогие автомобили. В составе ОПГ были высшие должностные лица Минэкономразвития и предприниматели Ставропольского края.