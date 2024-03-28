МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Сбитого машиной боевиков из «Крокуса» мальчика поддержали звезды хоккея

Восьмилетнего хоккеиста сбили на машине пытающиеся скрыться с места преступления террористы.
Игнат Далакян 2024-03-28 19:46:21
© Фото: Gerry Angus, Icon Sportswire, Globallookpress

Легенды российского и мирового хоккея поддержали пострадавшего во время теракта в «Крокус Сити Холле» мальчика. Скрывшиеся с места преступления террористы специально сбили восьмилетнего Илью, хоккеиста команды «Олимпийская деревня - 80».

Как передает «360», юный хоккеист получил серьезные травмы, провел несколько дней в реанимации, на данный момент он проходит реабилитацию. Чтобы поддержать Илью, звезда сборной России по хоккею, нападающий московского «Спартака» Илья Ковальчук пришел в палату к мальчику и подарил ему клюшку и игровой свитер.

Кроме того, скорейшего выздоровления мальчику пожелали такие известные хоккеисты как Александр Овечкин и Евгений Малкин. К Илье также обратились капитан московского «Динамо» Андрей Миронов, капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов и игроки ЦСКА.

Ранее департамент соцзащиты Москвы сообщил, что пострадавшие в «Крокусе» начали получать компенсации. Получить единовременную материальную помощь могут пострадавшие в террористическом акте из любого региона. Ее размер составляет от 500 тысяч до 3 миллионов рублей.

#в стране и мире #Хоккей #Теракт #поддержка #хоккеисты #Мальчик #Крокус сити холл
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Новый русский Суперджет
2
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
3
КРЭТ. Часть 2
4
КРЭТ. Часть 1
5
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240327.1322