Сбитого машиной боевиков из «Крокуса» мальчика поддержали звезды хоккея

Легенды российского и мирового хоккея поддержали пострадавшего во время теракта в «Крокус Сити Холле» мальчика. Скрывшиеся с места преступления террористы специально сбили восьмилетнего Илью, хоккеиста команды «Олимпийская деревня - 80».

Как передает «360», юный хоккеист получил серьезные травмы, провел несколько дней в реанимации, на данный момент он проходит реабилитацию. Чтобы поддержать Илью, звезда сборной России по хоккею, нападающий московского «Спартака» Илья Ковальчук пришел в палату к мальчику и подарил ему клюшку и игровой свитер.

Кроме того, скорейшего выздоровления мальчику пожелали такие известные хоккеисты как Александр Овечкин и Евгений Малкин. К Илье также обратились капитан московского «Динамо» Андрей Миронов, капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов и игроки ЦСКА.

Ранее департамент соцзащиты Москвы сообщил, что пострадавшие в «Крокусе» начали получать компенсации. Получить единовременную материальную помощь могут пострадавшие в террористическом акте из любого региона. Ее размер составляет от 500 тысяч до 3 миллионов рублей.