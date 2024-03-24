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Пострадавшие в «Крокус Сити Холле» начали получать компенсации

Получить единовременную материальную помощь могут пострадавшие в теракте из любого региона. Ее размер составляет от 500 тысяч до 3 миллионов рублей.
Ирина Егорова 2024-03-24 19:06:01
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Global Look Press

Первые компенсационные выплаты получили пострадавшие в теракте в «Крокус Сити Холле», сообщил департамент соцзащиты Москвы.

Единовременную материальную помощь могут получить пострадавшие из любого региона. Так, они уже направлены москвичам и людям из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Саратовской, Тульской, Ярославской и Смоленской областей, Республики Удмуртия, Пермского края.

Оформить выплату можно в центре приема заявлений по адресу Краснопрудная улица, 13 в столице. Он будет работать ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Контактный телефон +7 (499) 975-23-33. В Московской области можно обратиться в центр помощи по адресу: Красногорск, бульвар Строителей, д. 4, корп. 1.

«Тем, кто находится в больницах, с оформлением прямо на месте помогают социальные координаторы», - говорится в сообщении департамента.

Размер выплаты, как сообщалось ранее, составляет от 500 тысяч до 3 миллионов рублей. Также власти Москвы и Подмосковья взяли на себя организацию похорон погибших. 

Также у здания торгового центра после 18.00 начался процесс возврата личных вещей и автомобилей всем посетителям «Крокуса». Владельцев попросили взять с собой необходимые документы на транспорт, если они сохранились.

По последним данным, количество пострадавших в результате теракта увеличилось до 180 человек, жертвами стали 137 посетителей, среди которых трое детей. Общенациональный траур объявлен 24 марта в России.

#Москва #выплаты #поддержка #соцзащита #компенсация #Крокус сити холл
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