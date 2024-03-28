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Лавров поспорил с Небензей о легитимности Зеленского

«Может, нам и не потребуется ничего признавать», — заявил Лавров в интервью «Известиям».
Мария Зайцева 2024-03-28 19:39:53
© Фото: Petrov Sergey news.ru Globallookpress

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал легитимность Зеленского и его решение не проводить президентскую кампанию. Своей позицией он поделился в четверг, 28 марта, в интервью «Известиям».

«Что касается 20 мая, что будет 21 мая, давайте доживем до этого. Может, нам и не потребуется ничего признавать», - сказал Лавров.

Ранее постоянный представитель России Василий Небензя заявил, что решение Зеленского не проводить президентские выборы нарушает конституцию Украины и делает его нелегитимным.

21 мая у Владимира Зеленского истекают его полномочия. Он отменил выборы в связи с боевыми действиями, Верховная Рада настояла на приостановке электоратных процедур до завершения конфликта.

На заседании Совета Безопасности ООН по поставкам западных вооружений Украине Небензя заявил, что сама Украина демилитаризована и воюет оружием Запада.

#в стране и мире #Украина #Зеленский #Лавров #небензя #Легитимность
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