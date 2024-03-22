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Небензя заявил, что сама Украина демилитаризована, а Киев воюет западным оружием

Небензя отметил, что вовлечение стран Запада в украинский конфликт растет.
Владимир Рубанов 2024-03-22 18:53:01
© Фото: Lev Radin, Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: UNTV

Вооруженные силы Украины давно не воюют своим вооружением, поэтому можно сказать, что цель специальной военной операции по демилитаризации собственно киевского режима выполнена. Об этом заявил постоянный представитель России Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по поставкам западных вооружений Украине.

Сейчас украинские боевики выживают только за счет поставок от стран НАТО, сказал он. ВС РФ продолжают уничтожать западную военную технику.

Небензя отметил, что вовлечение стран Запада в украинский конфликт растет. Все яснее становится курс кураторов Киева на эскалацию кризиса, потому что противостояние России руками украинцев не приносит результата.

#Украина #НАТО #совет безопасности оон #поставки оружия #василий небензя
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