Выжившая при теракте в «Крокусе» захотела разыскать спасителя

Жительница Казахстана, которой удалось спастись при террористическом акте в «Крокус Сити Холле», заявила, что с ужасом вспоминает трагические события 22 марта. Женщина до сих пор имеет проблемы со сном.

Как рассказывает «360», Мира приехала на концерт рок-группы «Пикник» из Казахстана. женщина остановилась у сына-музыканта, который не пошел вместе с ней на мероприятие, а был на репетиции.

Она рассказала, что в то время, когда раздались выстрелы, женщина была в гардеробе. Мира уже сдала шубу и была в легкой одежде. В ту же минуту она позвонила сыну, но он не взял трубку. После того как она в сообщении рассказала о теракте, Гарри тут же перезвонил и оставался на связи, пока она не выбралась из «Крокуса».

Мира упомянула светловолосого мальчика, который работал в здании и имел такую же форму, как у других сотрудников.

«Я хочу его найти. Просто чтобы обнять и поблагодарить», - поделилась собеседница телеканала.

Ранее гардеробщик «Крокуса» 15-летний Ислам Халилов, который спас сотни людей, заявил, что не считает себя героем. Парень кричал на все фойе о том, что в здании террористы, и гнал людей к выходу, указывая путь испуганной толпе. Сам отважный юноша шел последним, чтобы точно знать, что никто не остался позади.