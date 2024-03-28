Задержан подозреваемый в финансировании террористов из «Крокуса»

Установлен и задержан подозреваемый, который участвовал в схеме финансирования террористов, устроивших стрельбу в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил Следственный комитет России.

«Установлен и задержан еще один подозреваемый, участвовавший в схеме финансирования террористов», - говорится в Telegram-канале ведомства.

В сообщении ведомства отмечается, что следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее четверых боевиков, которые устроили стрельбу в «Крокусе», а затем подожгли концертный зал, внесли в список террористов и экстремистов. Данный перечень опубликован на сайте Росфинмониторинга.

Напомним, вечером 22 марта Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридуни Шамсидин и Мухаммадсобир Файзов, вооруженные огнестрельным оружием, ворвались в здание «Крокус Сити Холла» в подмосковном Красногорске и стали расстреливать в упор людей. После этого террористы бросали зажигательные шашки в здании. По последним данным МЧС, в результате теракта погибли 143 человека.