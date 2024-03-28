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Космонавты России и Беларуси связались с детьми с Земли

В Центре управления полетами организовали встречу экипажа с детьми - участниками творческих конкурсов, воспитанниками кадетских классов и военных училищ.
Мария Зайцева 2024-03-28 17:55:42
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «Звезда»

Российские и белорусские космонавты с МКС позвонили по видеосвязи детям с Земли. Центр управления полетами организовал встречу экипажа с участниками творческих конкурсов, воспитанниками кадетских классов и военных училищ.

На связь с орбитой также вышли школьники из Минска. Все дети смогли пообщаться с космонавтами, задать им вопросы и рассказать о своих достижениях, связанных с космосом.

«Мой рисунок сейчас в космосе, я нарисовал ракету и Юрия Гагарина», - поделился юный участник видеозвонка.

Ранее ученики российской школы в США приняли участие в акции «Письмо солдату» и отправили письма военнослужащим-участникам специальной военной операции.

#в стране и мире #космос #белоруссия #космонавты
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