Ученики школы при посольстве России в США написали письма в зону спецоперации

Учащиеся школы при посольстве России в США написали и отправили письма военнослужащим - участникам специальной военной операции в рамках Всероссийской акции «Письмо солдату».

«Я в своем письме написала, чтобы наши солдаты одержали победу. Чтобы они поскорее возвращались домой. Пожелала им сил, мужества, отваги. Мы верим, что наши солдаты одержат победу», - сказала ученица третьего класса школы при посольстве РФ в США Варвара.

Школа принимает участие в акции уже второй год. На уроках детям рассказывают о подвигах бойцов, которые сражаются в другой части света и за их будущее тоже.

«Это возможность ребятам передать слова благодарности. Когда мы проводим эту акцию, обязательно беседуем с ребятами. Эти пожелания, как молитва и мы рады, что детские сердца так горячо отзываются», - отметила учительница школы при посольстве России в США.

Чтобы добраться в зону спецоперации, письма преодолели половину земного шара. Это простые, но такие важные и долгожданные слова поддержки для наших бойцов.

Письма раздает командир артиллерийской батареи. Военнослужащие говорят, от таких теплых слов буквально наворачиваются слезы.

«Радует, что наши дети нас не забывают. Спасибо всем нашим российским друзьям, родителям, соотечественникам, которые нас поддерживают. Прям сразу слезу пробивает, но надо мужества набраться», - признался военнослужащий ВС РФ с позывным «Батарейка».

Большего всего такие послания ценят те, кто сражается с противником лицом к лицу. Написанные детской рукой письма, как глоток свежего воздуха, как весточка с Родины.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.