Эксперт Подберезкин объяснил слова Подоляка о стагнации ВСУ на передовой

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин прокомментировал слова советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка о том, что ВСУ на данный момент находятся в стагнации на передовой. Военный эксперт рассказал об этом в эфире Радио Sputnik.

«Это констатация того, что есть, и уже не первый месяц. Это происходит с конца 2023 года», - сказал Подберезкин.

Военный эксперт добавил, что ситуация для ВСУ усложняется по мере того, как заканчиваются боеприпасы, прежде всего крупнокалиберных орудий. Также Подберезкин указал на ежедневное уничтожение танков и орудий украинской армии.

«А их поставки достаточно ограничены. Если кто-то думает, что, например, у Франции неисчерпаемые запасы, то нет», - сказал военный эксперт.

Алексей Подберезкин считает, что советник главы офиса Зеленского таким образом сигнализирует западным странам, что Украине необходимы новые поставки оружия.

Ранее Михаил Подоляк заявил о стагнации ВСУ в зоне боевых действий. Советник главы офиса Зеленского объяснил это нехваткой ресурсов у военнослужащих. Кроме того, он добавил, что на данный момент Украина не может планировать наступательные действия.