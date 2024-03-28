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Глава МИД Латвии подал в отставку из-за использования спецрейсов

Глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш пользовался спецрейсами во время работы премьер-министром.
Мария Зайцева 2024-03-28 15:19:07
© Фото: Bernd Elmenthaler, Keystone Press Agency, Globallookpress

Глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш уходит в отставку из-за использования специальных рейсов во время работы премьер-министром страны. Об этом в четверг, 28 марта, сообщил LSM.

О своем решении политик заявил на встрече с журналистами. Он покинет пост 10 апреля, а 11-го числа парламент проведет голосование за нового министра. Ранее Кариньш занимал пост премьер-министра Латвии, за последние три года он 18 раз летал на специальных рейсах («частных самолетах»). На 32 рейса из госбюджета ушло более 600 тысяч евро.

В пятницу, 22 марта, генеральная прокуратура начала уголовный процесс о возможной растрате средств, который был передан в бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. По информации генсека Совета ЕС, на дорожные расходы латвийской делегации с 2019 по 2022 год бюджет ЕС выделил 557 274 евро. Сумма, потраченная на Латвию, составляет больше пятой части всех затрат на передвижение стран ЕС.

Ни прошлый президент Эгилс Левитс, ни нынешний Эдгарс Ринкевичс не использовали полеты на частных авиарейсах. Кришьянис Кариньш занимал пост с 15 сентября 2023 года. Он выразил несогласие с критикой о его расходовании госсредств на специальные рейсы.

Ранее заместитель главы Федеральной таможенной службы генерал-полковник Елена Ягодкина была задержана в Москве по подозрению в причастности к коррупции. Проводится расследование.

#в стране и мире #коррупция #Латвия #Уголовное дело #глава МИД
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