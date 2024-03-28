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В ЦБ предупредили о мошенниках, использующих налоговые декларации

Злоумышленники рассылают жертвам электронные письма со ссылками, где требуют ввести персональные данные.
Алексей Курильченко 2024-03-28 14:10:17
© Фото: Нина Зотина, РИА Новости

Мошенники придумали новый способ отъема денег с помощью налоговых деклараций. Об этом сообщили в Центробанке. Новый способ обмана представляет угрозу как для простых граждан, так и индивидуальных предпринимателей.

Злоумышленники под видом налоговой службы могут направить жертве письмо с требованием перейти по ссылке и представить декларацию. По ссылке жертве предлагается ввести личные данные и реквизиты банковской карты - якобы для идентификации. Получив эти данные, мошенники могут получить доступ к финансам жертвы, а также использовать их для новых преступлений.

В Центробанке призвали россиян не переходить по подозрительным ссылкам и никому не предоставлять свои личные и банковские данные. Отмечается, что налоговые органы никогда не рассылают электронные сообщения и не предлагают оплатить задолженности онлайн.

Ранее руководитель проекта «КиберМосква» Григорий Пащенко рассказал, что мошенники научились оформлять кредиты без согласия человека через юридическое лицо. Они регистрируют по поддельным доверенностям организации, которые потом берут займы.

#в стране и мире #налоги #Мошенники #Центробанк #Декларация
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