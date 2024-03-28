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Спасатели в американском Балтиморе подняли из реки тела двух погибших

Останки погибших не опознаны.
Глеб Владовский 2024-03-28 01:41:17
© Фото: IMAGO mpi34 Globallookpress

Останки двух человек, погибших в результате обрушения моста Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе, подняты из реки Патапско, пишет газета Washington Post.

По данным RT, спасатели извлекли тела жертв из красного пикапа, утонувшего в реке. При этом найденные останки до сих пор не опознаны.

Напомним, что во вторник, 26 марта, огромный контейнеровоз врезался в опору моста Фрэнсиса Скотта Ки, в результате, произошло обрушение постройки.

Ранее сообщалось о подтверждении гибели шести человек в результате катастрофы. По данным Washington Post, они предположительно входили в строительную бригаду, которая ремонтировала выбоины и каменную кладку на мосту.

#в стране и мире #сша #погибшие #балтимор #Обрушение моста
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