Спасатели в американском Балтиморе подняли из реки тела двух погибших

Останки двух человек, погибших в результате обрушения моста Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе, подняты из реки Патапско, пишет газета Washington Post.

По данным RT, спасатели извлекли тела жертв из красного пикапа, утонувшего в реке. При этом найденные останки до сих пор не опознаны.

Напомним, что во вторник, 26 марта, огромный контейнеровоз врезался в опору моста Фрэнсиса Скотта Ки, в результате, произошло обрушение постройки.

Ранее сообщалось о подтверждении гибели шести человек в результате катастрофы. По данным Washington Post, они предположительно входили в строительную бригаду, которая ремонтировала выбоины и каменную кладку на мосту.