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США не планируют помогать России в сфере безопасности после теракта в «Крокусе»

Помощи России в сфере безопасности не планируется, об этом заявил Джон Кирби на брифинге.
Мария Зайцева 2024-03-25 19:37:01
© Фото: CNP AdMedia Globallookpress

США не будут содействовать России в сфере безопасности после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом в понедельник, 25 февраля, сообщил представитель Белого дома Джон Кирби.

Это заявление государственный деятель сделал в ходе брифинга и обсуждения возможности помощи России со стороны США.

Кирби снова сообщил, что правительство США считает ответственной за теракт террористическую группировку ИГИЛ*.

Ранее в Кремле отказались комментировать предположение о том, что к теракту в «Крокусе» причастна ИГИЛ*. Дмитрий Песков сказал ориентироваться на те данные, которые есть у следствия, а также на информацию от российских правоохранительных органов.

* ИГИЛ («Исламское государство», ИГ) - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

#в стране и мире #Теракт #сша #Белый дом #Джон Кирби
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