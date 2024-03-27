В МО РФ рассказали о преимуществах удостоверения ветерана боевых действий «СВОи»

По инициативе министра обороны РФ Сергея Шойгу завершена разработка и внедрено электронное удостоверение ветерана боевых действий «СВОи» (ЭУ ВБД). О его функциях и назначении рассказал руководитель Департамента информационных систем МО РФ генерал-лейтенант Олег Масленников.

«По существу это - электронное удостоверение, позволяющее получить ветерану весь комплекс социальных мер и объединяющее в себе возможности удостоверения ветерана боевых действий, социальной карты и банковской карты», - ответил он на соответствующий вопрос.

Говоря о порядке использования и средствах защиты удостоверения, генерал-лейтенант подтвердил, что оно имеет специальные средства защиты информации, и есть несколько механизмов ее использования: визуальный (при предъявлении); контактный (с использованием считывающих устройств и штрих-кода); бесконтактный (через встроенный чип) и через смартфон (с использованием мобильного приложения).

«Во-первых, это визуальный - это когда можно просмотреть записи, которые есть на карте, в том числе и фотографию. Это бесконтактный - использование считывающего устройства с микросхемы карты. Это контактный, когда считывание идет со штрих-кода карты. И это использование личного кабинета - мобильного кабинета - где можно тоже взять соответствующую информацию», - пояснил Олег Масленников.

Он добавил, что ввод в действие электронного удостоверения - это способ наиболее быстрого, простого и прозрачного получения социальных льгот, скидок и привилегий ветеранов боевых действий. Удостоверение выдается в срок, не превышающий семи дней, оно имеет специальную защиту от подделок.

В то же время на сайте оборонного ведомства появился раздел, в котором подробно представлена информация об ЭУ ВБД. Там можно узнать о порядке и сроках его получения, о производимых выплатах от Минобороны России, в том числе социальных, льготах и предоставляемых услугах и скидках, а также о федеральных и региональных мерах социальной поддержки.

На базе одного из банков МО РФ уже провело тестирование выдачи новых удостоверений. С этой целью разработали информсистему между Минобороны и банком, обеспечивающую быстрый выпуск электронных удостоверений и их учет.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.