Евкуров вручил ленинградским военным вымпел министра обороны РФ

В Ленинградской области личному составу гвардейского учебного центра мотострелковых войск вручили вымпел министра обороны. Его передал заместитель главы ведомства Юнус-Бек Евкуров.

Замминистра отметил, что центр продемонстрировал инновационные подходы в области боевой подготовки младших специалистов и достоин самой высокой оценки. Евкуров также возложил цветы к мемориалу героям спецоперации на территории воинской части.

Ранее замглавы ведомства вручил государственные награды участникам специальной военной операции. Он сделал это, навещая раненых в госпитале имени Мандрыка.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.