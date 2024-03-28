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Евкуров вручил ленинградским военным вымпел министра обороны РФ

Замминистра также возложил цветы к мемориалу героям спецоперации на территории воинской части.
2024-03-28 13:39:15
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В Ленинградской области личному составу гвардейского учебного центра мотострелковых войск вручили вымпел министра обороны. Его передал заместитель главы ведомства Юнус-Бек Евкуров.

Замминистра отметил, что центр продемонстрировал инновационные подходы в области боевой подготовки младших специалистов и достоин самой высокой оценки. Евкуров также возложил цветы к мемориалу героям спецоперации на территории воинской части.

Ранее замглавы ведомства вручил государственные награды участникам специальной военной операции. Он сделал это, навещая раненых в госпитале имени Мандрыка.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Вымпел #евкуров #Замминистра обороны
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