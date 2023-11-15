Армия Замминистра обороны Евкуров вручил госнаграды участникам спецоперации Юнус-Бек Евкуров посетил госпиталь имени Мандрыка. Всего наград удостоились шестеро военнослужащих. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров вручил государственные награды участникам специальной военной операции. Он сделал это, навещая раненых в госпитале имени Мандрыка. Награды были переданы шестерым военнослужащим - Евкуров вручил три ордена Мужества, две медали «За отвагу» и медаль «За храбрость». «От имени министра обороны Российской Федерации и от себя лично желаю вам скорейшего выздоровления, отдохнуть, восстановить силы и вернуться в строй к боевым товарищам», - заявил замминистра обороны. Ранее сообщалось, что Евкуров вручил орден Суворова российской группировке войск в Сирии. Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика