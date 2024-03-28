Артиллеристы сорвали ночную ротацию ВСУ на Северском направлении

Украинские боевики на Северском направлении пытались провести ротацию в темное время суток, но это их не спасло. Российские артиллеристы вскрыли движение неприятеля и накрыли его огнем. Об этом сообщает Минобороны России.

Ротацию ВСУ сорвали артиллерийские подразделения 123-й бригады группировки войск «Юг» - расчеты РСЗО «Град» и 122-миллиметровых гаубиц Д-30.

«Военнослужащие расчетов реактивной и гаубичной артиллерии 123-й бригады выполнили одиночную и залповую стрельбу, накрыв площадные и одиночные цели на линии боевого соприкосновения с противником», - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

В МО РФ уточнили, что корректировкой и контролем поражения целей занимались расчеты беспилотников группировки войск «Юг».

Артиллеристы находятся на дежурстве круглосуточно - как только приходит огневая задача, они ее выполняют и тут же меняют позиции, после чего продолжают нести боевое дежурство.

Ранее сообщалось, что российские артиллеристы уничтожили пункты дислокации ВСУ на правобережье Днепра.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.