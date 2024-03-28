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Артиллеристы показали уничтожение пытавшихся переправиться через Днепр ВСУ

Артиллеристы-десантники уничтожили пункты временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра и не допустили их переброску к месту дислокации российских войск.
2024-03-28 05:49:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

На правобережье Днепра в Херсонской области артиллерийские расчеты буксируемых гаубиц 2А36 «Гиацинт-Б», корректируемые беспилотниками ZALA Воздушно-десантных войск уничтожили пункты временной дислокации ВСУ.

На Херсонском направлении артиллеристы артсоединения ВДВ группировки войск «Днепр» уничтожили противника на противоположном берегу реки.

Обнаружить украинских боевиков и скорректировать дальнейший огонь гаубиц помогал беспилотник ZALA подразделений беспилотной авиации. В это время артиллеристы вели стрельбу с закрытых огневых позиций на дальности до 20 километров.

«Недавно нашли и уничтожили катер противника, который пытался переправиться на нашу сторону. Наблюдали за его уничтожением. Подбиваем также много САУ, техники - БТР, танки. То есть это все обнаружаемо, это все уничтожаемо», - рассказал оператор беспилотника с позывным Стройный.

Совместная боевая работа расчетов БПЛА и артиллеристов ВДВ привела к поражению пунктов временной дислокации ВСУ и уничтожению большого количества живой силы.

Завершив боевую работу, артиллеристы-десантники замаскировали 152-миллиметровые гаубицы и оперативно покинули огневую позицию. Они укрылись в заранее подготовленных оборонительных сооружениях.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

#ВСУ #спецоперация #Днепр #артиллеристы #ВДВ РФ #гаубицы «Гиацинт-Б» #Херсонское направление #группировка днепр #беспилотник Zala
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