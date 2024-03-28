В Кремле считают, что говорить о восстановлении «Крокуса» пока рано

В Кремле заявили, что пока рано обсуждать идею восстановления здания «Крокуса» после теракта. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Сейчас этот вопрос в повестке дня, наверное, Кремля и общественности не стоит. Все-таки идет активная фаза следствия, и пока, наверное, рано об этом говорить и занимать какую-то позицию», - считает он.

Ранее компания-владелец «Крокуса» сообщила о намерении восстановить сгоревшее здание. Также компания выразила благодарность сотрудникам концертного зала, действия которых помогли спасти многих людей. Будет ли действительно восстановлен «Крокус Сити Холл», пока неизвестно, Кремль не делал никаких заявлений по этому поводу.