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Компания-владелец пообещала восстановить сгоревший «Крокус»

Компания-владелец площадки поблагодарила персонал концертного зала за помощь в эвакуации посетителей и спасение их жизней.
Ян Брацкий 2024-03-24 01:33:01
© Фото: mchs_official, Telegram

Сгоревший во время теракта «Крокус Сити Холл» будет восстановлен. Об этом заявила компания-владелец площадки. В первом после случившегося сообщении она выразила родным и близким погибших соболезнования.

«Мы никогда не забудем тех, кто пал жертвой террористов. То, что разрушено их грязными руками, будет восстановлено», - говорится в заявлении.

Отдельную благодарность компания выразила команде концертного зала, которая в кризисной ситуации действовала профессионально, четко и героически, благодаря чему удалось спасти множество гостей и сотрудников.

Ранее владелец «Крокуса» Араз Агаларов назвал произошедшее в концертном зале страшнейшей трагедией. По его словам, ничего подобного не происходило последние 20 лет. В эти минуты люди несут цветы и свечи к стихийному мемориалу у стен ТРЦ. Там горят свечи и лампады в память о погибших.

#пожар #Теракт #МЧС России #Крокус сити холл
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