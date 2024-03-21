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Журналист Херш: США выдвинули Зеленскому условие за переговоры с Россией

В случае нарушения условий, Вашингтон отменит выделение $45 млрд «невоенных средств» для Украины.
Ирина Егорова 2024-03-21 22:35:01
© Фото: IMAGOPRESIDENT OF UKRAINE apa, Global Look Press

Украине не стоит вести никаких мирных переговоров с Россией, если Киев не хочет лишиться $45 млрд «невоенных средств», которые получает ежегодно. Такое условие выдвинуло руководство США Владимиру Зеленскому, сообщает журналист из США Сеймур Херш.

По информации Херша, Россия и Украина якобы были на пороге начала разумных переговоров еще до того, как произошла «военная деградация Зеленского», пишет RT. Однако, США предъявило Украине ультиматум и запретила урегулировать конфликт.

По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, серьезных предложений по переговорам с Украиной российские дипломаты не получали с 2022 года. Он уточнил, что переговорные процессы закончились после приезда Бориса Джонсона в Киев, который запретил режиму Зеленского выполнять Стамбульские договоренности 2022 года.

Москва неоднократно заявляла, что она готова к переговорам, но только на разговоре, основанном на имеющихся реалиях, а не на «хотелках после применения психотропных веществ», заявлял Путин. 

#Украина #сша #Зеленский #конфликт #переговоры #военная помощь #Сеймур Херш
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