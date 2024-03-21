Украине не стоит вести никаких мирных переговоров с Россией, если Киев не хочет лишиться $45 млрд «невоенных средств», которые получает ежегодно. Такое условие выдвинуло руководство США Владимиру Зеленскому, сообщает журналист из США Сеймур Херш.

По информации Херша, Россия и Украина якобы были на пороге начала разумных переговоров еще до того, как произошла «военная деградация Зеленского», пишет RT. Однако, США предъявило Украине ультиматум и запретила урегулировать конфликт.

По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, серьезных предложений по переговорам с Украиной российские дипломаты не получали с 2022 года. Он уточнил, что переговорные процессы закончились после приезда Бориса Джонсона в Киев, который запретил режиму Зеленского выполнять Стамбульские договоренности 2022 года.

Москва неоднократно заявляла, что она готова к переговорам, но только на разговоре, основанном на имеющихся реалиях, а не на «хотелках после применения психотропных веществ», заявлял Путин.