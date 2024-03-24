Владелец «Крокуса» Агаларов: террористы пытались уничтожить записи с камер

Автомобиль предполагаемых террористов удалось вычислить по записям с камер видеонаблюдения из системы безопасности «Крокус Сити холла», заявил РБК владелец комплекса Араз Агаларов. По его словам, преступники планировали, что помещение с этим оборудованием сгорит, но руководство комплекса сообщило МЧС, где находятся базы данных, и спасатели отстояли его.

В результате силовики смогли определить маршруты отхода преступников и номер машины, которую начали искать.

Агаларов рассказал, что террористы заливали все вокруг керосином и бензином. Он подтвердил, что от концертного зала ничего не осталось.

Владелец «Крокуса» заявил, что системы пожаротушения в здании сработали исправно и они несколько часов поддерживали зал в таком состоянии, чтобы он не обрушился и люди могли спастись.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить состояние противопожарной безопасности в здании и выяснить, были ли там открыты двери запасных выходов.