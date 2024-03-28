Начальник медпункта Велес прыгнул в танк и разбил врага под Белгородом

Минобороны России опубликовало кадры огневого поражения, наносимого боевикам, пытающимся прорваться через границу РФ в Белгородской области.

Особую роль в недопущении такого развития событий сыграл начальник медицинского пункта отряда спецназа с позывным Велес. Тогда противник пытался перейти границу в районе населенного пункта Казинка. Неприятель работал по нашим подразделениям при помощи крупнокалиберного миномета, танка и FPV-дронов.

Командир одной из групп спецназа был ранен, и тогда за дело взялся Велес.

«Командир группы, который на передке первым принял бой, был ранен, и группа осталась без управления. Возможности ее эвакуировать, пока она не выйдет из боя, к сожалению, не было. И нужно было срочно наносить огневое поражение противнику и выводить группу и раненых в тыл. Я принял командование группой на себя», - рассказал он.

Велесу удалось выйти по радиосвязи на российские танковые подразделения. Ему прислали танк, но надо было сесть на место командира, чтобы корректировать огонь. Что начальник медпункта блестяще и исполнил.

В МО РФ подчеркнули, что именно благодаря действиям Велеса враг в тот день успеха не имел.

Ранее сообщалось, что расчет САУ «Мста-С» уничтожил «Град» ВСУ, стрелявший по мирным жителям Белгорода.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.