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Расчет САУ «Мста-С» уничтожил «Град» ВСУ, стрелявший по мирным жителям Белгорода

Старший офицер артиллерийской батареи с позывным Урал отметил, что работа ведется на 2С19М2 - последних версиях «Мсты-С».
2024-03-26 10:59:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Украинская РСЗО «Град», бившая по мирным жителям в Белгороде, была уничтожена огнем САУ «Мста-С», работавшей по приграничному с Белгородской областью району на территории Украины. Об этом сообщает Минобороны России. 

Утверждается, что вражеская боевая машина РСЗО была сожжена вместе с боекомплектом - уничтожить ее было делом чести для разведки и артиллеристов, которые действовали в составе разведывательно-ударного контура. 

«Основными целями являются взводные опорные пункты, РСЗО, артиллерийские орудия, то есть, ведем контрбатарейную борьбу. Работаем на самоходных гаубицах 2С19М2. Это последняя версия гаубицы», - заявил старший офицер батареи с позывным Урал. 

Такая САУ, как отметил он, может быстро занимать огневые позиции и орентировать орудия без помощи отдельных приборов, наносить удар и тут же менять позицию, после чего быстро, без длительной подготовки, вновь открывать огонь. 

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что целеуказание и корректировка выполняются при помощи беспилотников.

Ранее ход контрбатарейной борьбы продемонстрировали артиллеристы группировки «Центр».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.  

#белгородская область #спецоперация #Град #белгород #Мста-С #уничтожение
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