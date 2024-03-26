Расчет САУ «Мста-С» уничтожил «Град» ВСУ, стрелявший по мирным жителям Белгорода

Украинская РСЗО «Град», бившая по мирным жителям в Белгороде, была уничтожена огнем САУ «Мста-С», работавшей по приграничному с Белгородской областью району на территории Украины. Об этом сообщает Минобороны России.

Утверждается, что вражеская боевая машина РСЗО была сожжена вместе с боекомплектом - уничтожить ее было делом чести для разведки и артиллеристов, которые действовали в составе разведывательно-ударного контура.

«Основными целями являются взводные опорные пункты, РСЗО, артиллерийские орудия, то есть, ведем контрбатарейную борьбу. Работаем на самоходных гаубицах 2С19М2. Это последняя версия гаубицы», - заявил старший офицер батареи с позывным Урал.

Такая САУ, как отметил он, может быстро занимать огневые позиции и орентировать орудия без помощи отдельных приборов, наносить удар и тут же менять позицию, после чего быстро, без длительной подготовки, вновь открывать огонь.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что целеуказание и корректировка выполняются при помощи беспилотников.

Ранее ход контрбатарейной борьбы продемонстрировали артиллеристы группировки «Центр».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.