Возглавлявший СВР Украины Литвиненко назначен новым секретарем СНБО

Владимир Зеленский своим указом уволил секретаря Совета по национальной безопасности Украины Алексея Данилова. На его место назначен Александр Литвиненко, который ранее занимал пост главы Службы внешней разведки. Официальный указ опубликован на сайте Зеленского.

Вместо Литвинова на пост главы Службы внешней разведки Украины назначен Олег Иващенко - генерал-лейтенант и бывший заместитель начальника ГУР.

Алексей Данилов занимал пост секретаря с 3 октября 2019 года. В середине февраля он признал сложную для ВСУ ситуацию на фронте и заявил о падении морального духа украинской армии.