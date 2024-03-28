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Военнослужащие отработали уничтожение диверсантов на учениях РВСН

В командно-штабных учениях с Иркутским ракетным соединением задействовано более 3 000 человек и около 300 единиц техники.
2024-03-28 10:59:11
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские военные отработали обнаружение, блокирование и уничтожение условных диверсантов на учениях РВСН с Иркутским ракетным соединением. Об этом сообщает Минобороны России. 

В ходе учений применялись вертолеты военно-транспортной авиации, а также беспилотники, причем с учетом опыта специальной военной операции. 

Военнослужащие уделяли особое внимание охране и обороне колонн «Ярсов» - как на марше, так и на полевых позициях. 

Условные ДРГ были обнаружены с воздуха - они проводили минирование дорог. Военные отработали десантирование и уничтожение «диверсантов» таким образом, чтобы не допустить их отхода и взаимодействия с резервами. 

Кроме этого, в российском оборонном ведомстве заявили, что в ходе учений применялись машины дистанционного разминирования «Листва» - поэтому установленные условными ДРГ дистанционно управляемые мины попали в зону действия излучателей и сработали задолго до появления колонны в зоне поражения. 

Всего же в учениях было задействовано более 3 000 человек и около 300 единиц техники.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #учения #РВСН #Ярс #листва #иркутское ракетное соединение
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