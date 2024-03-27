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Полк ПГРК «Ярс» Иркутского соединения вышел на маршрут боевого патрулирования

Боевое дежурство проходит в рамках проведения командно-штабного учения.
Глеб Владовский 2024-03-27 02:34:42
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Ракетный полк ПГРК «Ярс» Иркутского ракетного соединения вышел на маршруты боевого патрулирования в рамках командно-штабного учения, сообщили в Минобороны РФ.

В ходе несения боевого дежурства на полевых позициях военнослужащие отработают более 20 задач и вводных, в том числе технических. В их число входят отработка смены позиций, а также рассредоточение ракетных дивизионов с преодолением условно зараженных участков местности.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что особое внимание будет уделяться вопросам отражения нападения диверсионно-разведывательных групп.

В манёврах задействовано около 300 единиц крупногабаритной техники.

#армия #Минобороны РФ #пгрк «ярс» #боевое дежурство
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