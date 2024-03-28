МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Нарышкин провел переговоры с министром госбезопасности КНДР

В Службе внешней разведки отметили единство подходов РФ и КНДР к обсуждаемым проблемам.
Алексей Курильченко 2024-03-28 10:16:40
© Фото: Александр Астафьев, РИА Новости

Директор Службы внешней разведки России в рамках своего визита в Пхеньян провел переговоры с министром госбезопасности КНДР Ли Чхан Дэ. Об этом сообщает пресс-служба СВР.

В ходе встречи стороны обсудили международную обстановку, региональную безопасность и углубление взаимодействия двух стран в условиях давления со стороны внешних сил. В СВР отметили теплую дружескую атмосферу в ходе встречи и единство подходов представителей РФ и КНДР к обсуждаемым проблемам.

Напомним, что Нарышкин в составе российской делегации совершил визит в КНДР, который проходил с 25 по 27 марта. В рамках визита проходили переговоры об укреплении сотрудничества двух стран.

 

#в стране и мире #КНДР #Сергей Нарышкин #СВР РФ #переговоры
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Новый русский Суперджет
2
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
3
КРЭТ. Часть 2
4
КРЭТ. Часть 1
5
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240327.1322