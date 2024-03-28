Нарышкин провел переговоры с министром госбезопасности КНДР

Директор Службы внешней разведки России в рамках своего визита в Пхеньян провел переговоры с министром госбезопасности КНДР Ли Чхан Дэ. Об этом сообщает пресс-служба СВР.

В ходе встречи стороны обсудили международную обстановку, региональную безопасность и углубление взаимодействия двух стран в условиях давления со стороны внешних сил. В СВР отметили теплую дружескую атмосферу в ходе встречи и единство подходов представителей РФ и КНДР к обсуждаемым проблемам.

Напомним, что Нарышкин в составе российской делегации совершил визит в КНДР, который проходил с 25 по 27 марта. В рамках визита проходили переговоры об укреплении сотрудничества двух стран.