Делегация СВР РФ посетила КНДР и провела переговоры о сотрудничестве

Глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин, вместе с делегацией, посетил Пхеньян, где провел переговоры об укреплении сотрудничества с Северной Кореей, передает ЦТАК.

Как сообщает телеканал RT, деловые переговоры также прошли между работниками Министерства государственной безопасности КНДР и членами делегации СВР.

«На переговорах участники проинформировали друг друга о мнениях о нынешних международных и региональных ситуациях вокруг Корейского полуострова и России, а также широко и серьезно обсудили деловые вопросы по дальнейшему укреплению сотрудничества в ответ на ужесточающиеся шпионаж и интриги враждебных сил», - сообщили в ЦТАК.

Уточняется, что российская делегация находилась в столице КНДР с 25 по 27 марта, а сами переговоры прошли «в товарищеской, теплой и дружественной атмосфере».