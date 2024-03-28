МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Делегация СВР РФ посетила КНДР и провела переговоры о сотрудничестве

Представители Службы внешней разведки России находилась с рабочим визитом в Пхеньяне с 25 по 27 марта.
Глеб Владовский 2024-03-28 03:08:21
© Фото: Gavriil Grigorov Kremlin Pool Globallookpress

Глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин, вместе с делегацией, посетил Пхеньян, где провел переговоры об укреплении сотрудничества с Северной Кореей, передает ЦТАК.

Как сообщает телеканал RT, деловые переговоры также прошли между работниками Министерства государственной безопасности КНДР и членами делегации СВР.

«На переговорах участники проинформировали друг друга о мнениях о нынешних международных и региональных ситуациях вокруг Корейского полуострова и России, а также широко и серьезно обсудили деловые вопросы по дальнейшему укреплению сотрудничества в ответ на ужесточающиеся шпионаж и интриги враждебных сил», - сообщили в ЦТАК.

Уточняется, что российская делегация находилась в столице КНДР с 25 по 27 марта, а сами переговоры прошли «в товарищеской, теплой и дружественной атмосфере».

#в стране и мире #КНДР #СВР РФ #переговоры #Нарышкин
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Новый русский Суперджет
2
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
3
КРЭТ. Часть 2
4
КРЭТ. Часть 1
5
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240327.1322